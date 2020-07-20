Назвали количество ликвидированных боевиков за неделю

За прошедшую неделю потери боевиков составили 11 человек.
Ранения и травмы получили 14 человек, сообщает штаб ООС.
Военным на прошлой неделе удалось уничтожить вражеский квадрокоптер.
"Стоит отметить, что подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личным составом. Кремлевские вожди не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты внушают у жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями", - говорится в сообщении разведки.
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Для пополнения своих банд оккупанты используют угрозы и заставляют заключать контракты с незаконными и преступными вооруженными формированиями.
"Несмотря на такие крайности и попытки, доукомплектование личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ", - говорится в сообщении.
У боевиков наблюдается очень низкое морально-психологическое состояние. Происходят самоубийства и дезертирство личного состава.
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" ударили по русским позициям. Видео обнародовал волонтер Юрий Москаленко на своей странице в Facebook.
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