Назвали количество ликвидированных боевиков за неделю

Ликвидировали 11 боевиков. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшую неделю потери боевиков составили 11 человек.

Ранения и травмы получили 14 человек, сообщает штаб ООС.

Военным на прошлой неделе удалось уничтожить вражеский квадрокоптер.

"Стоит отметить, что подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личным составом. Кремлевские вожди не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты внушают у жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями", - говорится в сообщении разведки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины ВСУ "насыпали" боевикам

Для пополнения своих банд оккупанты используют угрозы и заставляют заключать контракты с незаконными и преступными вооруженными формированиями.

"Несмотря на такие крайности и попытки, доукомплектование личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ", - говорится в сообщении.

У боевиков наблюдается очень низкое морально-психологическое состояние. Происходят самоубийства и дезертирство личного состава.

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" ударили по русским позициям. Видео обнародовал волонтер Юрий Москаленко на своей странице в Facebook.