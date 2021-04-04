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воскресенье, 04 апреля 2021 22:07

Разговор Байдена с Зеленским и вероятность наступления России: неделя в ключевых цитатах

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Автор: Генштаб ЗСУ
  26 березня внаслідок обстрілів біля селища Шуми на Донеччині загинули четверо українських бійців, ще двох поранили. Це найбільші втрати нашої армії в одному бою від початку перемир'я у липні торік.
26 березня внаслідок обстрілів біля селища Шуми на Донеччині загинули четверо українських бійців, ще двох поранили. Це найбільші втрати нашої армії в одному бою від початку перемир'я у липні торік.

Gazeta.ua предлагает вспомнить уходящую неделю в ключевых цитатах.

В последнее время из разных регионов России под видом учений и общей подготовки к учениям "Запад-2021" вооруженные силы РФ постепенно наращивают войска вблизи границ Украины на севере, востоке и на юге. А именно в Брянской, Воронежской областях и в оккупированном Крыму. Проходит дополнительное сосредоточение до 25 батальонно-тактических групп ВС РФ. Это совокупно с имеющимися развернутыми средствами у границ Украины создает угрозу военной безопасности государства

- сказал 30 марта главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак во время выступления на внеочередном заседании парламента. Украинские военные готовы к ответу в случае обострения конфликта в районе Операции объединенных сил или в случае осложнения военно-политической обстановки вокруг нашего государства, заявил.

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Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев

- написал 2 апреля в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. В тот день имел первую телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

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В норме уровень госпитализаций должен составлять не более 60 человек на 100 тыс. населения. На 3 апреля этот показатель не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях. Самый высокий уровень госпитализаций в Хмельницкой - 128,1, Житомирской - 115,5, Винницкой - 110,9, Николаевской областях - 109,5, в Киеве - 114,4

- сообщило Министерство здравоохранения. За сутки 2 апреля в Украине обнаружили 20 341 новый случай COVID-19. Это наибольший прирост за время пандемии. За день госпитализировали 5186 человек, умерли 396. По количеству смертей в сутки Украина попала в первую пятерку стран мира вместе с Бразилией, США, Польшей и Индией, согласно Worldometers.

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Пандемия все еще продолжается. Социально-экономический кризис является очень серьезным, в частности для беднейших слоев населения. Несмотря на это - и это скандально - вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются

- сказал 4 апреля во время пасхальной проповеди в базилике Святого Петра папа Римский Франциск. Призвал освободить заключенных конфликтов в Украине и Нагорном Карабахе. Также попросил международное сообщество делиться вакцинами с беднейшими странами.

Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: Gazeta.ua предлагает вспомнить события недели 29 марта - 4 апреля в фотографиях.

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Дата
04
апреля

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