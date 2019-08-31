Рассказали поучительную историю с фронта

Боевики предприняли подлости. Фото: Андрей Дубчак

Боевики предприняли подлости, чтобы навредить нашим военных.

Поэтому один из воинов получил ранения, сообщают в пресс-центре ООС.

На позициях, у поселка Зайцево, боевики попросили не стрелять до 16:00 вечера.

Аргументировали тем, что якобы хотят забрать своих погибших.

Украинские военные согласились на эти условия, поскольку тела надо вернуть в семьи и похоронить по-человечески.

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"Однако, враг имел другую цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести поражение по нашим подразделениям. С этой целью он нарушая рыжим "тишины", дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военнослужащие уже давно привыкли не верить российским наемникам, поэтому были готовы к такому развитию событий. Во время мощного вражеского обстрела все же не обошлось без санитарных потерь - одного нашего военнослужащего были ранены. Сейчас ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Россияне 30 августа 17 раз нарушили режим тишины, обстреливали подразделения украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате обстрелов 1 украинский боец ​​погиб, а еще 1 - получил ранения, сообщает Минобороны.