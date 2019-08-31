Пока вы спали: рассказали очень плохие новости с фронта

Пока украинские позиции обстреляли 2 раза. Фото:Униан

Россияне 30 августа 17 раз нарушили режим тишины, обстреливали подразделения украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В результате обстрелов 1 украинский боец ​​погиб, а еще 1 - получил ранения, сообщает Минобороны.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 11 раз.

Неподалеку Водяного враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, снайперское и стрелковое оружие.

У Новотроицкого стреляли по позициям украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов;

Позиции неподалеку Троицкого обстреливали из запрещенных 82-мм гранатометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

У Лебединского враг вел огонь из 120-мм минометов, которые запрещены минскими соглашениями.

Неподалеку Мариинки обстреливали из подствольных гранатометов.

Позиции вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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Обстрел 6 позиций ОС россияне совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

По Новолуганскому стреляли из гранатометов различных систем.

У Золотого-4 из минометов калибра 82 мм, которые запрещены минскими соглашениями и автоматических гранатометов.

Новолуганское - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

У Майорска стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции неподалеку Станицы Луганской обстреливали из стрелкового оружия;

Новозвановку обстреливали со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток россияне 2 раза обстреливали украинскую землю.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного из гранатометов различных систем противник совершил 1 обстрел.

Российские боевики стреляли 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Зайцевого, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Погиб младший сержант Сергей Савинов из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Враждебная русская пуля унесла жизни морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея. Россия в очередной раз унесла жизни единственного сына у матери... Покойся с Богом, брат морпех!" - заявили в бригаде.