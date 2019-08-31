Пока вы спали: рассказали очень плохие новости с фронта

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4167
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2484
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1422
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 585
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 423
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1440
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4986
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 25956
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2700
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
3
4
3
21
11
Показали ликвидированного бойцами &quot;Азова&quot; боевика
Показали ликвидированного бойцами "Азова" боевика
На фильм &quot;Иловайск&quot; пришел Вирастюк и Сеитаблаев
На фильм "Иловайск" пришел Вирастюк и Сеитаблаев
&quot;Азовцы&quot; поймали ценного свидетеля на передовой
"Азовцы" поймали ценного свидетеля на передовой
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
&quot;Мать до сих пор надеется, что Олег жив&quot; - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
Видео
Все видео
Для военных появилась новая награда
Для военных появилась новая награда
На страже мира: морпехи показали мощь в Донецкой области
На страже мира: морпехи показали мощь в Донецкой области
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Бессмысленно и жестоко: боевик застрелил любимую кошку бойцов
Бессмысленно и жестоко: боевик застрелил любимую кошку бойцов
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 25956
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6363
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2691
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 621
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 09:40

Пока вы спали: рассказали очень плохие новости с фронта

  Комментировать
Пока вы спали: рассказали очень плохие новости с фронта
Пока украинские позиции обстреляли 2 раза. Фото:Униан

Россияне 30 августа 17 раз нарушили режим тишины, обстреливали подразделения украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В результате обстрелов 1 украинский боец ​​погиб, а еще 1 - получил ранения, сообщает Минобороны.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 11 раз.

Неподалеку Водяного враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, снайперское и стрелковое оружие.

У Новотроицкого стреляли по позициям украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов;

Позиции неподалеку Троицкого обстреливали из запрещенных 82-мм гранатометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

У Лебединского враг вел огонь из 120-мм минометов, которые запрещены минскими соглашениями.

Неподалеку Мариинки обстреливали из подствольных гранатометов.

Позиции вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая власть убрала министерство ветеранов

Обстрел 6 позиций ОС россияне совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

По Новолуганскому стреляли из гранатометов различных систем.

У Золотого-4 из минометов калибра 82 мм, которые запрещены минскими соглашениями и автоматических гранатометов.

Новолуганское - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

У Майорска стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции неподалеку Станицы Луганской обстреливали из стрелкового оружия;

Новозвановку обстреливали со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток россияне 2 раза обстреливали украинскую землю.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного из гранатометов различных систем противник совершил 1 обстрел.

Российские боевики стреляли 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Зайцевого, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Погиб младший сержант Сергей Савинов из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Враждебная русская пуля унесла жизни морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея. Россия в очередной раз унесла жизни единственного сына у матери... Покойся с Богом, брат морпех!" - заявили в бригаде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пока вы спали: рассказали очень плохие новости с фронта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 1 Просмотров: 57496
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 26445
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 25956
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 24358
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 21475
Донбасс
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов, есть погибший
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов, есть погибший Просмотров: 270
Новая власть убрала министерство ветеранов
Новая власть убрала министерство ветеранов 1 Просмотров: 1827
Боевики ДНР хотят провести обмен пленными
Боевики ДНР хотят провести обмен пленными Просмотров: 1125
США готовит "технологический прорыв"
США готовит "технологический прорыв" Просмотров: 1791
Для военных появилась новая награда
Для военных появилась новая награда
 Просмотров: 2709
Больше всего комментируют
16
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
4
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
2
Крабсбургер, десяток котов и техники сквирта: 5 необычных мест Одессы
Голосов: 5660
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua