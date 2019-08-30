На фронте беда: боевики убили морского пехотинца

Утром боевики начали вести прицельный огонь по защитникам Украины. Фото: 5 канал

С 09:00 оккупанты начали снайперский обстрел украинских позиций.

Вследствие прицельного огня погиб защитник Украины, сообщает пресс-центр ООС.

Украинские военные после 9:35 зафиксировали разрывы четырех 82-мм мин.

С 10:40 российско-оккупационные войска применили 120-мм миномет, который запрещен Минскими соглашениями. Выпустили по украинцам 4 боеприпаса.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего воина, а также его боевым собратьям. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Азовцы" поймали ценного свидетеля на передовой

ОБНОВЛЕНО

В бою погиб младший сержант Сергей Савинов из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Враждебная русская пуля унесла жизни морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея. Россия в очередной раз унесла жизни единственного сына у матери... Покойся с Богом, брат морпех!" - заявили в бригаде.

Боевики ДНР начали распространять различную информацию о потерях. Алексей Смирнов, сторонник оккупантов, сообщил о 10 уничтоженных на Донбассе россиян, пишет военный блогер, офицер ВСУ .