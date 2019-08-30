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пятница, 30 августа 2019 12:34

Буряты закончились - боевики на Донбассе начали скрывать количество погибших

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Боевики ДНР начали распространять различную информацию о потерях.

Алексей Смирнов, сторонник оккупантов, сообщил о 10 уничтоженных на Донбассе россиян, пишет военный блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"За последние 2 суток потери оккупантов из разных открытых источников разнятся. С личной страницы спикера "дырляндии" Бессонова - 3 - 200, 5 - 300. С так называемых официальных страниц в соцсетях сообщают о 1 - 200 и 1 - 300. Но интересным фактом есть сообщения волонтера оккупационных войск Смирнова, который написал о 10 купивших билет на концерт Кобзона. Через некоторое время он удалил сообщение, но, скорее всего, его заставили это сделать. Информацию о потерях оккупантов он всегда публикует как раз достоверную. Значит, оккупанты снова начали тактику скрытия потерь. Вместе победим!" - написал Штефан.

Автор: Скриншот
  Боевики начали прикрывать свои потери на фронте
Боевики начали прикрывать свои потери на фронте

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На Донбассе от начала суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как отмечается, противник использовал вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил

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Дата
30
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