Война на Донбассе: боевики использовали вооружение БМП и гранатометы

Боевики 9 раз нарушили перемирие. Фото: novynarnia

На Донбассе от начала суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как отмечается, противник использовал вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции обьеданих сил в Facebook.

Как отмечается, обстрелы позиций подразделений ОС были зафиксированы неподалеку Марьинки, Водяного, Новогнатовки, Гнутово, Южного, Зайцевого, Луганского.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

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Бойцы полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки 29 августа обезвредили террористов. Противники осуществили вооруженную провокацию и обстреляли украинских военных.