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среда, 31 июля 2019 00:15

Рассказали, о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
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Каждый год выпускают новую коллекцию одежды в определенном количестве, что потом не повторяется
Фото: Предоставлено Алексеем Перевалой
Через одежду показывают, что молодежь из Донбасса спортивная и за здоровый образ жизни.
Все модели и фотографы - земляки Алексея и поклонники бренда
Такие футболки - одни из самых популярных заказов
Большинство одежды в ассортименте - для мужчин

27-летний Алексей Перевала с Торецка (бывший Дзержинск) Донецкой области с другом основали бренд уличной одежды DNBS STYLE. Они создают одежду для молодежи с мотивирующими надписями и символикой Донбасса. Таким образом разрушают стереотипы о "донецких" и пропагандируют здоровый образ жизни.

"Мне хотелось изменить отношение к Донбассу в Украине. Показать, что наша молодежь спортивная и за здоровый образ жизни. Это главная концепция бренда. Также видел разные футболки с принтами городов, типа "Я люблю Нью-Йорк". А с Донбассом ничего не было. Решили создать собственный бренд одежды для своих, - рассказывает Алексей, - Я создал логотип и полностью отвечаю за творческую составляющую работы. Мой друг - за продажи и маркетинг. Все делали собственными силами. Поэтому и потратили в начале где-то 1000 долларов".

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Первую коллекцию DNBS STYLE Алексей с другом Денисом Слесаренко выпустили в марте 2014 года. Это было 200 брендированных футболок серого и белого цвета. На каждой были принты с логотипом бренда - треугольник из букв DNBS, что передает форму террикона (насыпь породы, добываемые в шахтах, - прим. ред.) и символизирует Донбасс.

Автор: Предоставлено Алексеем Перевалой
  Через одежду показывают, что молодежь из Донбасса спортивная и за здоровый образ жизни.
Через одежду показывают, что молодежь из Донбасса спортивная и за здоровый образ жизни.

Но успешный старт продаж бренда не состоялся из-за начала военного конфликта в Донбассе. На 8 месяцев ребята приостановили продажу вещей, однако продолжили вести страницы DNBS STYLE в социальных сетях. В 2015 году выпустили новую коллекцию одежды и начали активно развивать бренд. Сейчас в месяц получают около 100 заказов, по несколько вещей в каждом.

"С каждым годом уверенности у людей прибавляется. Люди гордятся тем, что они с Донбасса. Наши вещи покупают донецкая молодежь из разных городов Украины и за рубежом, - рассказывает Алексей, - Мы создаем стильную одежду без пафосных лозунгов. Для нас также важно качество. Могли бы покупать дешевую ткань и зарабатывать больше. Но лучше поставим минимальную наценку, чем будем продавать своим что-то плохого качества. Люди понимают, что вещи качественные и будут возвращаться к нам".

Автор: Предоставлено Алексеем Перевалой
  Такие футболки - одни из самых популярных заказов
Такие футболки - одни из самых популярных заказов

Каждый год Алексей разрабатывает новую коллекцию футболок, свитшотов, худи и спортивных костюмов. Есть также брендированные чехлы на телефоны. Каждая вещь отшивается в определенном количестве и больше не повторяется. Однако есть исключения: футболки с надписью "донецкий" и "донецкая" и худи с надписью на спине "DNBS Вера. Упорство. Дух".

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"Только в этом году добавили вещи в оранжевом цвете и не прогадали. Сочетание этого цвета с черным ассоциируется у донецких с футбольным клубом "Шахтер", - рассказывает Алексей, - Хотели выпустить черное худи с черной надписью. Долго ломали голову, как сделать, чтобы буквы читались. Выход нашли. На производстве предложили сделать 3Д печать. Когда выпускаем что-то новое - создаем сначала экспериментальную модель. Потом сами носим и смотрим, как вещь носится в повседневной жизни, насколько удобна и не вытягивается после стирки".

Автор: Предоставлено Алексеем Перевалой
  Чтобы черные буквы были видны на черной ткани использовали 3Д печать
Чтобы черные буквы были видны на черной ткани использовали 3Д печать

Почти вся одежда в черных, белых, серых цветах. Большинство ассортимента составляет одежда для мужчин. Но в новой коллекции планируют добавить спортивные костюмы для девушек. Ребята покупают ткань, придумывают дизайн и принты, а воплощают задуманное на швейных фабриках в киевской области и Днепре. Для каждого вида одежды портнихи разрабатывают отдельные лекала. В планах Алексея - создать собственное производство одежды, чтобы не зависеть от других и увеличить количество ассортимента и количества одежды.

"Instagram DNBS STYLE - главный канал сбыта, - делится Алексей, - Во все творческие процессы привлекаем земляков, они помогают нам от сердца. Все модели, которые рекламируют одежду - наши земляки, поклонники бренда и знакомые. Фотографы тоже из Донбасса. Несколько раз нанимали просто профессиональных фотографов, однако результат не понравился. За наши деньги получили просто нажатие кнопки, фото не вызвали особых эмоций".

Автор: Предоставлено Алексеем Перевалой
  Все модели и фотографы - земляки Алексея и поклонники бренда
Все модели и фотографы - земляки Алексея и поклонники бренда

Алексей с другом имеют амбициозные планы - благодаря своему бренду одежды DNBS STYLE хотят развивать спорт на Донбассе. Хотели бы разработать и построить спортивные площадки в небольших городах региона. А также помогать развивать профессиональный спорт.

27-летний Алексей Перевала родом из Торецка (бывший Дзержинск) Донецкой области. В Киев уехал учиться на менеджера шоу-бизнеса. Планировал вернуться в родной город после учебы и там развивать собственный бренд одежды DNBS STYLE, что придумал вместе с другом. Однако военный конфликт на востоке Украины немного изменил планы. Алексей живет в киевской области и продолжает собственное дело: занимается дизайном одежды, придумывает новые принты и отвечает за творческую составляющую бренда DNBS STYLE.

Мария Сорокина рассказывает, что в домашних условиях не получится переплавить пластик для изготовления украшений. Для этого требуется специальное оборудование - термопласт, измельчитель пластика и пресс-формы. Пластик для работы бесплатно можно брать на сортировочных станциях мусора. Но повторно использовать можно не весь пластик, а только под номером 2 и 5. Мария в апреле 2018 года она вместе с партнером запустила бренд Re-beau по изготовлению украшений из переработанного пластика. 10% с прибыли тратит на организацию экологических акций.

Автор: Анна Деревянко
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