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четверг, 12 августа 2021 19:04

Путинские наемники ранили военного ВСУ

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Путинские наемники ранили военного ВСУ
Оккупанты обстреляли Пески и Новомихайловку. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали два обстрела со стороны российских наемников.

Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Об этом информирует пресс-центр ООС.

Неподалеку от Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

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В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск Вооруженных силах Украины открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

11 августа Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе совершили обстрел украинских позиций. Военнослужащий ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение.

В селе Новоселовка Вторая Очеретинский общины в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

10 августа вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один умер в госпитале.

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Дата
12
августа

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