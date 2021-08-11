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среда, 11 августа 2021 08:38

Адские сутки на Донбассе: в штабе сообщили плохие новости

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Адские сутки на Донбассе: в штабе сообщили плохие новости
Трое военных ВСУ получили ранения. Один не выжил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

10 августа вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один умер в госпитале. Два других находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Вчера боевики стреляли из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов, артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра, сообщили в ООС.

Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку Водяного Мариупольского района, Нью-Йорка, Луганского, Новолуганского Бахмутского района, Невельского, Песков Ясиноватского района, Катериновки Марьинского района и Марьинкаи Донецкой области, а также Новоалександровки Попаснянского района Луганщины.

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Кроме того, оккупанты обстреляли само село Водяное. Артиллерийскими системами калибра 122-мм и минометами 82-го калибра разрушили частные дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Сегодня утром боевики били вблизи Новомихайловки Марьинского района Донецкой области. Применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

9 августа российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку от Южного, Новолуганского Бахмутского района, Широкиного Мариупольского района, Катериновки, Новомихайловки Марьинского района Донецкой области, а также у Новотошковского Попаснянского района и Попасной, что на Луганщине.

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Дата
11
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