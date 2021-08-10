Оккупанты накрыли позиции ООС гранатометным обстрелом

9 августа российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку от Южного, Новолуганского Бахмутского района, Широкиного Мариупольского района, Катериновки, Новомихайловки Марьинского района Донецкой области, а также у Новотошковского Попаснянского района и Попасной, что на Луганщине, отчитываются в ООС.
Боевых потерь среди украинских подразделений нет. На обстрелы вооруженных формирований РФ воины ВСУ открывали огонь в ответ.
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Сегодня утром нарушений тишины со стороны оккупантов не фиксировали.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 90% успеха в вопросе установления мира в Донбассе зависит от президента РФ Владимира Путина.
Глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу. Но и жители оккупированного Донбасса должны определиться - они украинцы или россияне.
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