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пятница, 06 августа 2021 00:33

Мир в Донбассе на 90% зависит от одного человека - Зеленский

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Мир в Донбассе на 90% зависит от одного человека - Зеленский
Зеленский рассказал о мире на Донбассе. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 90% успеха в вопросе установления мира в Донбассе зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Я очень хочу прекращения войны на Донбассе. Я все делаю для этого. Но – увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю – и президент Российской Федерации знает мое мнение – сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом".

"Люди не должны жить какими-то иллюзиями: вот если бы, да кабы. Нет такого… Наши люди любят спрашивать: есть ли план "А"? Есть ли "Б", "В", "Г"? – Да, все есть. Есть, но нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. И с украинской стороны эта воля абсолютно есть", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются "еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу".

"Мы с ним договорились про КПВВ на саммите "нормандской четверки". Я человек слова – мы все построили. Мы всех туда привезли – наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это… А с их стороны есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что – да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля", - сказал он.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса должны определиться - они украинцы или русские. Тем, кто считает "нам в Россию", глава государства предложил искать место в РФ.

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