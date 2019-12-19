Путин признал, что санкции вредят России

Президент России Владимир Путин признал, что международные санкции вредят России.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента российского 5-го канала о запрете пророссийских телеканалов в странах Прибалтики.
На что Путин ответил, что от санкций РФ теряет большие деньги и рабочие места.
"Есть и плюсы - какой скачок в сельском хозяйстве - 24 млрд. Огромные суммы от импортозамещения. Мы начали строить двигатели для вертолетов и кораблей. В сфере обороны мы сделали большой шаг", - говорит он.
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Он сказал, что от санкций страдает весь мир, но РФ смогла приспособиться к этому.
Просмотра Минских соглашений приведет к тупиковой ситуцации в российско-украинских отношениях.
На своей ежегодной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин добавил, что позиция президента Зеленского его настораживает.
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