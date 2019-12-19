Путин навязывать Украине переговоры с боевиками

Путин боится тупика после изменения Минска. Фото: росзми

Просмотра Минских соглашений приведет к тупиковой ситуцации в российско-украинских отношениях.

На своей ежегодной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин добавил, что позиция президента Зеленского его настораживает.

"Если начнется просмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон о" особый статус Донбасса ", который должен быть имплементирован в украинскую Конституцию. Его сейчас продлили на год, но это не на постоянной основе ", - заявил президент РФ.

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Путин повторил свои предыдущие слова о том, что Украина напрямую контактировать с боевиками.

Донбасс после российского вооруженного вторжения уже никогда не сможет восстановить свою экономическую мощь. Он, как и временно оккупирован Крым станет вечным напоминанием о сущности "дружбы" России. В окружении президента Украины Владимира Зеленского все чаще звучат тезисы о том, что нужно максимальное количество людей перевезти, переселить и дать им возможность переехать в свободную Украину, высказал прогноз в интервью YouTube-канала "После Империи" украинский журналист Роман Цимбалюк.