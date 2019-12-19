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четверг, 19 декабря 2019 10:18

"Донбассу - хана, все порастет мхом": чем заканчивается "русский мир" в регионе

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&quot;Донбассу - хана, все порастет мхом&quot;: чем заканчивается &quot;русский мир&quot; в регионе
Укринформ Донбасс: журналист спрогнозировал будущее оккупированных территорий

Донбасс после российского вооруженного вторжения уже никогда не сможет восстановить свою экономическую мощь.

Он, как и временно оккупирован Крым станет вечным напоминанием о сущности "дружбы" России.

В окружении президента Украины Владимира Зеленского все чаще звучат тезисы о том, что нужно максимальное количество людей перевезти, переселить и дать им возможность переехать в свободную Украину, высказал прогноз в интервью YouTube-канала "После Империи" украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Донбасса - все, Донбасса крышка, хана. Региона - все. То есть, он вообще не несет уже и не может быть, даже в случае, если случится чудо, он вернется в состав Украины (что я считаю малореальным сегодня), то этой силы экономической уже не будет. А все почему? Спасибо российским освободителям! От заводов, фабрик - они же все разграбили! Люди уехали. Ничего там не осталось. Даже если теоретически Украина очень быстро, если бы россияне ушли оттуда, возобновила экономические связи, но этой мощи донецкой уже не будет ", - пояснил журналист.

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Донбасс ждет то, что все порастет там мхом. Но мы будем жить и развиваться, спрогнозировал Цимбалюк.

"Нет ни людей, ни промышленного потенциала. Донбасс и Крым будут наглядным историческим памятником русской измены, российского вероломства и военного вторжения", - заключил он.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает возобновления пассажирского и грузового сообщения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей.

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