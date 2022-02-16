"Путин пойдет на все гадости, кроме военного вторжения" - Пионтковский

Политолог Андрей Пионтковский считает, что президент России Владимир Путин может нанести по Украине ракетные обстрелы, устроить морскую блокаду. Фото: Facebook

Для классического вторжения и оккупации Украины у Кремля недостаточно средств. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"То количества войск, которые есть вокруг границ с Украиной, недостаточно (по западным оценкам, Россия сконцентрировала у границ Украины уже около 130 тыс. военных. - Gazeta.ua). Для того чтобы оккупировать страну, нужен миллион войск. Столько у Путина нет. К тому же понятно, какое сопротивление это приведет со стороны Украины. Об этом пишут даже военные эксперты, которые отнюдь не ваши друзья", - отметил он.

Российский президент это понял, но все равно будет придерживаться коварных методов, считает публицист.

"Будут обстрелы, ракетные обстрелы, какая-нибудь морская блокада. Он пойдет на все гадости, кроме военного вторжения и попыток оккупировать всю Украину. Дальше будет смотреть по обстоятельствам", - добавил Пионтковский.

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По его словам, украинская армия сможет дать достойный отпор агрессору.

"Будет сопротивление армии, украинского общества и с помощью Запада. Но они никогда не будут посылать свои войска. Кстати, именно поэтому Украину не принимают в НАТО. А не потому, что она не выполнила каких-либо критериев. На Западе боятся откровенно признать, что они не могут, их общество не позволит посылать своих солдат умирать в Украине. О которой, кстати, немногие слышали в американской глубинке. Но всю остальную помощь Запад будет оказывать и оказывать. У Путина безнадежное положение. Но он причинит много болей и страданий украинскому и русскому народу. Концом этой авантюры будет падение его режима", - добавил он.

Среди украинцев выросла готовность сопротивляться в случае вторжения российской армии на территорию Украины. Бороться с оккупантами готовы 57,5% опрошенных граждан, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). В декабре 2021 года готовность сопротивляться россиянам выразили 50,2% опрошенных.