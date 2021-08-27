Прокуратура не связала руководство АТО со смертями в Иловайском котле

Руководство АТО недостаточно учло разведывательную информацию по личному составу и технике боевиков. Фото: Gazeta.ua

Офис генерального прокурора установил ряд нарушений со стороны руководства АТО в ходе расследования гибели украинских военных в Иловайске Донецкой области в 2014 году.

В то же время эти нарушения не имели прямой связи с гибелью украинских военных, сообщил начальник департамента надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь во время брифинга.

"Провели более 900 допросов потерпевших и свидетелей, изъяли и исследовали более 600 боевых документов, касающихся этих событий. На основании доказательств установили ряд нарушений при планировании и проведении боевых действий. Экспертиза же показала отсутствие причинно-следственной связи в действиях наших командиров и последствий в виде гибели военных", - сказал он.

Руководство АТО недостаточно учло разведывательную информацию по личному составу и технике боевиков, не учло динамичное изменение оперативной обстановки, а также осуществило ряд нарушений при подготовке планировочных документов.

На сайте офиса генпрокурора в ближайшее время сделают отдельный раздел, посвященный событиям под Иловайском. Каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Также там укажут хронологию событий войны на Донбассе и информацию о российских воинских частях, принимающих в ней участие.

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21 августа 2020 года офис генпрокурора назвал российское вторжение единственной причиной Иловайской трагедии. В ночь с 23 на 24 августа 2014-го состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора РФ на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент войска ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов. Российские войска обстреляли украинских воинов. Убили 366 военных, 429 человек получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.