"Продавал рабочую силу - значит, я ФОП": военные отреагировали на заявления об УБД

Военные и ветераны неоднозначно отреагировали на заявление депутата "Слуги народа" впро участников боевых действий / фото: volodymyrmedia

Аудит участников боевых действий обещают в Верховной Раде депутаты от партии "Слуга народа".

"Европейская практика осторожно использует льготный механизм после того, как мы назначаем пожизненное содержание и реальных льготников, и так называемых. Имею в виду тех, кто находился на войне два-три дня и даже не был" на нуле ", однако тоже имеет статус УБД и требует соответствующего соцзащиты наравне с тем, кто воевал", - заявила Татьяна Третьякова председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Действующие военнослужащие и ветераны неоднозначно отреагировали на инициативу депутатов.

Gazeta.ua собрала реакцию военных и волонтеров.

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В Украине зарегистрировано почти 370 тыс. человек, имеющих статус участника боевых действий. Статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. Ветеранов. В последнее время их существенно увеличилось, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с ограниченными возможностями вследствие войны больше в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс. ) областях.