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среда, 18 сентября 2019 10:24

Сколько участников войны имеют статус УБД

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Сколько участников войны имеют статус УБД
Статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. Фото: из открытых источников

В Украине зарегистрировано почти 370 тыс. человек, имеющих статус участника боевых действий.

Об этом шла речь на пресс-конференции "Состояние ветеранского движения в Украине", сообщает Укринформ.

"По состоянию на 1 июля 2019-го насчитывается почти 370 тыс. человек, получивших статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО и обеспечении ее проведении", - отмечается в материалах исследования.

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Больше всего женщин-участниц боевых действий зарегистрировано в Донецкой области (свыше 3 тыс.), Луганской (1,6 тыс.) и Днепропетровской (около 1 тыс.).

Самый большой процент женщин-УБД учтен в Нацполиции (18%), СБУ (7%) и ГСЧС (6%). Но в абсолютном измерении больше всего их в Минобороны - 9910 (3,9%).

Статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. В последнее время их существенно стало больше, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с инвалидностью вследствие войны больше всего в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс.) областях.

По состоянию на 15 августа из-за российского вторжения на Донбасс погибло 3339 гражданских лиц.

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