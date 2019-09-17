Назвали количество жертв из-за российского вторжения на Донбасс

Люди погибли от обстрелов оккупантов. Фото: patrioty.org

По состоянию на 15 августа из-за российского вторжения на Донбасс погибло 3339 гражданских лиц.

Данные привела председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время доклада, сообщает "Укринформ".

"Всего за 3 месяца, охваченных докладом, 8 гражданских лиц (4 мужчин и 4 женщины) убиты, а 60 - ранены. 56 из этих жертв получили ранения в связи с артиллерийскими обстрелами и огнем из стрелкового оружия. Среди этих 56 пострадавших - 9 детей . Всего за период конфликта, по состоянию на 15 августа, погибло 3339 гражданских лиц", - сказала Богнер.

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Сегодня на Донбассе погиб один воин. Он выполнял боевую задачу и получил роковое ранение, сообщили в штабе ООС. Рабочая группа из представителей военной части и военной службы правопорядка ВСУ работают, чтобы выяснить обстоятельства смерти военного.