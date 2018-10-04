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четверг, 04 октября 2018 12:57

Предприниматель показал, что осталось от его цеха в оккупированной Горловке

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Автор: fb/vladimir.veselkin
  "Раньше здесь был целый комплекс предприятий"
"Раньше здесь был целый комплекс предприятий"
"Это все, что нужно знать об экономике ДНР. Кто сможет поверить, что в декабре 13 года люди, которые работали в этом здании, благодарили за прекрасные условия в раздевальных и душевых помещениях после ремонта?" - написал в Facebook Владимир Веселкин, председатель военно-гражданской администрации поселка Зайцево Донецкой области.

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"Идиоты продолжают обливать грязью украинскую власть и откровенно врать, восхваляя путлера и новую "элиту" управленцев Горловки и других оккупированных городов. Но правду видно даже на этом фото одного из моих "национализированных" предприятий".

Рассказывает, что это была пекарня.

"А вообще там на территории был комплекс различных производств. Делали скотч, окна, двери. Были автомастерские и новейший кондитерский цех. Территория 2 га, асфальтированная и огороженная".

В Донецкой области правоохранители задержали 4 злоумышленников, демонтировавших железнодорожные пути в прифронтовом Ясиноватском районе. Воры вырезали рельсы на заказ, используя при этом коммунальную спецтехнику.

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Дата
04
октября

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