Предприниматель показал, что осталось от его цеха в оккупированной Горловке

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"Идиоты продолжают обливать грязью украинскую власть и откровенно врать, восхваляя путлера и новую "элиту" управленцев Горловки и других оккупированных городов. Но правду видно даже на этом фото одного из моих "национализированных" предприятий".
Рассказывает, что это была пекарня.
"А вообще там на территории был комплекс различных производств. Делали скотч, окна, двери. Были автомастерские и новейший кондитерский цех. Территория 2 га, асфальтированная и огороженная".
В Донецкой области правоохранители задержали 4 злоумышленников, демонтировавших железнодорожные пути в прифронтовом Ясиноватском районе. Воры вырезали рельсы на заказ, используя при этом коммунальную спецтехнику.
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