Злоумышленники похитили почти километр железнодорожного пути

В Донецкой области правоохранители задержали 4 злоумышленников, которые демонтировали железнодорожные пути в прифронтовом Ясиноватском районе.
Воры вырезала рельсы на заказ, используя при этом коммунальную спецтехнику. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.
"Диспетчеры сообщили, что на перегоне Очеретино-Новобахмутовка похищено почти километр рельсов и более 10 000 деталей крепления. Сыщики установили похитителей и место, где они орудуют. Подозреваемые были задержаны с поличным в разгар "работ" ", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что задержанные жители Камышина, Константиновки и Запорожской области в возрасте 33-43 лет. Как отмечается, трактором управлял работник коммунального предприятия, используя рабочий транспорт для совершения преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный подорвался на куче мусора
Устанавливаются убытки. Правоохранители в свою очередь открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
В Киеве вечером 30 сентября неизвестный мужчина выстрелил в патрульного полицейского. Правоохранителя с ранениями в ногу доставили в больницу.
Комментарии