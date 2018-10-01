Злоумышленники похитили почти километр железнодорожного пути

В Донецкой области злоумышленники демонтировали железнодорожные пути. Фото: Нацполиция

В Донецкой области правоохранители задержали 4 злоумышленников, которые демонтировали железнодорожные пути в прифронтовом Ясиноватском районе.

Воры вырезала рельсы на заказ, используя при этом коммунальную спецтехнику. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

"Диспетчеры сообщили, что на перегоне Очеретино-Новобахмутовка похищено почти километр рельсов и более 10 000 деталей крепления. Сыщики установили похитителей и место, где они орудуют. Подозреваемые были задержаны с поличным в разгар "работ" ", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что задержанные жители Камышина, Константиновки и Запорожской области в возрасте 33-43 лет. Как отмечается, трактором управлял работник коммунального предприятия, используя рабочий транспорт для совершения преступления.

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Устанавливаются убытки. Правоохранители в свою очередь открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

В Донецкой области злоумышленники демонтировали железнодорожные пути. Фото: Нацполиция

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