Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром

Обстрел оккупантов попал на видео. Фото: UAZMI

Журналисты обнародовали видео обстрела позиций ВСУ со стороны оккупационных сил РФ.

Кадры сняты в районе поселка Пески Донецкой области, сообщают "Донбасс.Реалии".

Военные говорят, что судя по звуку вылета, оккупанты били сразу из нескольких орудий. Следы от разрывов свидетельствуют, что использовали 120-мм снаряды, запрещенные минскими соглашениями.

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"Ого, сразу три выхода! Три орудия бьют", - прокомментировал один из военных.

За прошедшие сутки, 2 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате враждебных действий 2 военнослужащих получили ранения. Противники осуществляли обстрелы в районе населенного пункта Красногоровка. В результате этого гражданское лицо получило осколочное ранение.