Попрощались с воином Анатолием Сорочинским, который погиб на Донбассе

22 июня из-за взрыва во время проверки местности вблизи пгт Оленевка Волновахского района Донецкой области погиб солдат, военнослужащий 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады Анатолий Сорочинский.

Автор: storage1.censor.net Анатолий Сорочинский с 2015 года воевал в составе батальона "Айдар".

26 июня в селе Подрясное Яворивского района Львовской области с бойцом попрощались, пишет Цензор.нет

30-летний Анатолий Сорочинский имел позывной "Жмурик". Жил во Львове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойцы "Азова" уничтожили российский комплекс разведки "Зоопарк-1"

После взрыва российские наемники интенсивно вели огонь, поэтому тело было невозможно эвакуировать. Удалось забрать его утром 24 июня, когда договорились о прекращении огня. Эвакуацию из опасной зоны провели волонтеры миссии "Эвакуация 200" и представители подразделения.

Анатолий Сорочинский с 2015-го воевал в составе батальона "Айдар". В конце 2017-го подписал контракт с 54-й ОМБр.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня. 5 раз применили запрещенное оружие.