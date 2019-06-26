На фронте минувшие сутки была горячей: ранены семеро украинских воинов

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 10863
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 711
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 2727
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8 Просмотров: 5625
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 360
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1206
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2637
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3771
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6156
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
23
4
11
5
15
Жизнь замерла: железная дорога на Донбассе ржавеет под открытым небом
Жизнь замерла: железная дорога на Донбассе ржавеет под открытым небом
Боевики ударили из артиллерии по украинскому селу
Боевики ударили из артиллерии по украинскому селу
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Хлопковые коврики в детских комнатах - новый тренд, - рассказали об особенностях бизнеса на трикотажной пряже
Хлопковые коврики в детских комнатах - новый тренд, - рассказали об особенностях бизнеса на трикотажной пряже
Война близко: российский боевик показал фотографии боев за Луганский аэропорт
Война близко: российский боевик показал фотографии боев за Луганский аэропорт
Видео
Все видео
Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км
Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км
Разоблачили актиукраинского интернет-агитатора
Разоблачили актиукраинского интернет-агитатора
10 боевиков уничтожены одним махом: появилось видео точного удара ВСУ
10 боевиков уничтожены одним махом: появилось видео точного удара ВСУ
Военные разгромили "в пух и прах" позицию боевиков
Военные разгромили "в пух и прах" позицию боевиков
ОСы показали, как из ракет будут уничтожать вражескую бронетехнику
ОСы показали, как из ракет будут уничтожать вражескую бронетехнику
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1800
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11007
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 720
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2196
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3195
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 1836
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 08:55

На фронте минувшие сутки была горячей: ранены семеро украинских воинов

  Комментировать
На фронте минувшие сутки была горячей: ранены семеро украинских воинов
На Донбассе ранили семь украинских военных. Фото: 112.ua

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Пять раз применили запрещенное оружие, сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Лебединского боевики трижды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки боевики обстреливали трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Марьинки террористы стреляли из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов.

Окрестности опытно дважды обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстреляны и позиции вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жизнь замерла: железная дорога на Донбассе ржавеет под открытым небом

В районе Невельского террористы стреляли из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Талаковка - из стрелкового оружия. У Широкино украинские позиции обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Богдановка - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, террористы вели огонь вблизи Шумел из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Южного боевики трижды открывали огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Крымского украинские позиции четыре раза обстреляли из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новолуганское террористы трижды били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраину Майского обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Зайцевой боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевое травмирования.

Ранили двух оккупантов.

С начала текущих суток боевики уже девять раз обстреляли позиции украинских военных.

На Донбассе Украинские военные продолжают уничтожать боевиков. Поэтому "бригада 200" пополнилась двумя предателями Украины и одним русским.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На фронте минувшие сутки была горячей: ранены семеро украинских воинов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Арестовали министра внутренних дел

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 38756
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 30586
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 24645
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 15336
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня Просмотров: 12645
Донбасс
Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км
Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км
 Просмотров: 63
"Бригаду 200" пополнили 3 предателей и россиянин
"Бригаду 200" пополнили 3 предателей и россиянин
5
 Просмотров: 1701
В зоне ООС усилились обстрелы: есть раненые
В зоне ООС усилились обстрелы: есть раненые Просмотров: 108
Эксперт рассказал, почему Россию вернули в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россию вернули в ПАСЕ
 Просмотров: 2781
Россия закрывает курсы для военных в Донецке
Россия закрывает курсы для военных в Донецке Просмотров: 846
Больше всего комментируют
18
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
10
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
8
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
7
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
4
"Нашли с оружием в руках" - Анатолий Сорочинский подорвался на мине
Голосов: 1435
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua