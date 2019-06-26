На фронте минувшие сутки была горячей: ранены семеро украинских воинов

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня.
Пять раз применили запрещенное оружие, сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Лебединского боевики трижды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Авдеевки боевики обстреливали трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Марьинки террористы стреляли из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов.
Окрестности опытно дважды обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстреляны и позиции вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе Невельского террористы стреляли из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Талаковка - из стрелкового оружия. У Широкино украинские позиции обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Богдановка - из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, террористы вели огонь вблизи Шумел из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Южного боевики трижды открывали огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Крымского украинские позиции четыре раза обстреляли из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новолуганское террористы трижды били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраину Майского обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Зайцевой боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевое травмирования.
Ранили двух оккупантов.
С начала текущих суток боевики уже девять раз обстреляли позиции украинских военных.
На Донбассе Украинские военные продолжают уничтожать боевиков. Поэтому "бригада 200" пополнилась двумя предателями Украины и одним русским.
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