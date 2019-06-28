Показали первое фото освобожденных из плена украинцев

Появились первые фото освобожденных украинских пленных, которых привезли в Минск.

Мужчин доставили из Ростова-на-Дону в столицу Беларуси, откуда они поедут в Киев. Соответствующее фото публикует "112 Украина".

В частности, среди освобожденных из плена - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Автор: 112.ua Освобожденные из плена Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. Уже сегодня они будут в Киеве

Стоит отметить, что Дмитрий Великий находится в Украине в розыске за дезертирство. По данным СМИ, он дезертировал из воинской части и уехал на заработки в Россию, где его задержали и передали на оккупированный Донбасс.

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Якова Веремейчика задержали вместе с Юрием Евтушком в серой зоне с оружием при непонятных обстоятельствах. Сообщалось, что они самовольно покинули расположение своей воинской части. Евтушок после задержания стал героем русских пропагандистских видео, в котором его водили по оккупированному Луганску, показывали все местные "выдающиеся места", а сам он постоянно извинялся за "обстрелы гражданских".

Также передали Максима Горяинова, одного из восьми пленных украинцев в мае этого года, когда на оккупированную территорию заехал целый грузовик с военными ВСУ. По данным жены одного из военнопленных, именно Горяинов был за рулем грузовика и заехал на территорию, подконтрольную боевикам.

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиним и ОРЛО Леонидом Пасичником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.