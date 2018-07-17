Подсчитали все российские фейки о сбивания Боинга МН17

Зафиксировали 89 российских фейков о катастрофе. Фото: УНИАН

В СМИ зафиксировали 89 российских фейков о катастрофе Boeing рейса MH17 на Донбассе. Самолет сбил российский ЗРК "Бук".

Об этом говорится в исследовании европейского проекта по борьбе с кремлевской дезинформацией EUvsDisinfo.

Прокремлевские СМИ и тролли пытаются помешать расследованию причин трагедии и хотят переложить вину на Украину. Они игнорируют большое количество доказательств, указывающих на вину России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы

"Основа российской дезинформации заключается в следующем: Украинские пилоты сбили самолет, Украина уничтожила доказательства, чтобы избежать ответственности, а Совместная следственная группа (JIT) лжет, чтобы переложить вину на Россию", - говорится в исследовании.

По данным EUvsDisinfo, в течение мая-июня 2018 количество фейков значительно возросло, особенно после того, как 24 мая JIT обнародовала доказательства, что самолет сбила российская ракета.

"По состоянию на 29 мая EUvsDisinfo опроверг 57 отдельных случаев дезинформации относительно МН17. До 27 июня эта цифра достигла 89", - подытожили в исследовании.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, рейс Амстердам-Куала-Лумпур, сбили на Донбассе недалеко от Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами других 17 стран, в том числе 38 погибших - из Австралии. Официальное следствие обвинило российских военных в катастрофе МН17, который сбили в небе над Донецкой областью. По данным следствия, к транспортировке "Бука", которым сбили самолет, причастны военные 53 зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска. Все машины, сопровождающие ракетную систему, также принадлежали ВС России. Дело о катастрофе МН17 будет рассматривать суд в Нидерландах. Международного уголовного суда не будет - из-за вето России в Совете Безопасности ООН создать такой трибунал не удалось.