Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Фото: tsn.ua

17 июля 2014 на востоке Украины упал Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Он выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура.

Трагедия произошла возле села Грабово Шахтерского района Донецкой области. На борту находились 298 человек, все погибли.

Самолет сбили ракетой "земля-воздух", запущенной российскими диверсантами или пророссийскими террористами с территории так называемой ДНР.

В день катастрофы Боинга 777 министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин-Стрелков сообщил в соцсетях, что ополченцы сбили самолет. Боевики и российские СМИ называли место и время аварии, которые точно совпадали с катастрофой малайзийского Боинга. Все они идентифицировали сбит самолет как украинский АН-26. Когда реальная картина прояснилась из соцсетей удалили все публикации.

Россия выдвинула несколько версий, в которых во всем обвиняла Украину. По одной из них, Боинг сбили реактивным истребителем МиГ-29. В подтверждение показали фейковые фото.

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28 июня 2015 голландские следователи завершили работы на месте падения самолета. А уже 15 июля обнародовали на несколько сотен страниц главные выводы относительно катастрофы. По их данным самолет сбили пророссийские боевики из ракетного комплекса "Бук". В ночь на 17 июля его завезли в Украину тягачом Volvo, боевики забрали у одного из донецких предприятий. В машине были четверо российских военнослужащих.

Сразу после трагедии, утром 18 июля комплекс пересек границу России. 19-21 июля "Бук" отправили в военный лагерь на северо-западе от города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Затем комплекс привезли, сейчас его настоящее местонахождение неизвестно.

Нидерланды и Малайзия предложили создать международный трибунал по катастрофы Боинга. Украина и большинство европейских государств поддержали. Единственная страна, которая выступает категорически против создания трибунала - Россия.

В сети появились фотографии личного состава 53-й зенитной ракетной бригады, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске, которые могли быть причастны к запуску ракеты, которая сбила авиалайнер малазийского рейса MH17. Согласно промежуточным итогам расследования катастрофы Boeing-777 в июле 2014 года в небе над Донбассом Международной следственной группы (Joint Investigation Team - JIT), ЗРК "Бук" принадлежал 53-й бригаде.