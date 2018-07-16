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вторник, 17 июля 2018 07:08

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга
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17 июля 2014 на востоке Украины упал Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines
Фото: tsn.ua
17 июля 2014 на востоке Украины упал Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines
17 июля 2014 на востоке Украины упал Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines
17 июля 2014 на востоке Украины упал Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines
17 июля 2014 на востоке Украины упал Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines

17 июля 2014 на востоке Украины упал Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Он выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура.

Трагедия произошла возле села Грабово Шахтерского района Донецкой области. На борту находились 298 человек, все погибли.

Самолет сбили ракетой "земля-воздух", запущенной российскими диверсантами или пророссийскими террористами с территории так называемой ДНР.

В день катастрофы Боинга 777 министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин-Стрелков сообщил в соцсетях, что ополченцы сбили самолет. Боевики и российские СМИ называли место и время аварии, которые точно совпадали с катастрофой малайзийского Боинга. Все они идентифицировали сбит самолет как украинский АН-26. Когда реальная картина прояснилась из соцсетей удалили все публикации.

Россия выдвинула несколько версий, в которых во всем обвиняла Украину. По одной из них, Боинг сбили реактивным истребителем МиГ-29. В подтверждение показали фейковые фото.

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28 июня 2015 голландские следователи завершили работы на месте падения самолета. А уже 15 июля обнародовали на несколько сотен страниц главные выводы относительно катастрофы. По их данным самолет сбили пророссийские боевики из ракетного комплекса "Бук". В ночь на 17 июля его завезли в Украину тягачом Volvo, боевики забрали у одного из донецких предприятий. В машине были четверо российских военнослужащих.

Сразу после трагедии, утром 18 июля комплекс пересек границу России. 19-21 июля "Бук" отправили в военный лагерь на северо-западе от города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Затем комплекс привезли, сейчас его настоящее местонахождение неизвестно.

Нидерланды и Малайзия предложили создать международный трибунал по катастрофы Боинга. Украина и большинство европейских государств поддержали. Единственная страна, которая выступает категорически против создания трибунала - Россия.

В сети появились фотографии личного состава 53-й зенитной ракетной бригады, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске, которые могли быть причастны к запуску ракеты, которая сбила авиалайнер малазийского рейса MH17. Согласно промежуточным итогам расследования катастрофы Boeing-777 в июле 2014 года в небе над Донбассом Международной следственной группы (Joint Investigation Team - JIT), ЗРК "Бук" принадлежал 53-й бригаде.

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Дата
17
июля

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

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