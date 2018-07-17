Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы

Автор: hromadske

Украина должна была закрыть воздушное пространство с началом войны в Донбассе в 2014 году.

Так считает мать одного из погибших в катастрофе самолета "Боинг-777" МН-17 Силейна Фрейдрикс. В то же время, она обвиняет Россию в том, что произошло, пишет Общественное.

"Я обвиняю Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство до трагедии. И я обвиняю Россию во всем том, что происходит в Украине. Во мне нет зла. Я злюсь, только когда люди врут. Все, чего я хочу, - понять, что произошло тогда и почему. Я не хочу, чтобы люди лгали. Надо отвечать за свои поступки. Люди делают ошибки. Мы должны знать правду", - сказала Силейна Фрейдрикс.

В катастрофе рейса МН 17 Силейна Фрейдрикс потеряла 23-летнего сына Брайса и его 20-летнюю девушку Дейс.

Фото: hromadske

Сейчас она живет в городе Роттердам, Нидерланды, и только недавно согласилась говорить о страшной трагедии, которая отправила на тот свет близких людей.

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Примечательно, что на шее женщины - две цепочки с кулонами "В" и "D" (Брайс и Дейс), на руке - татуировка "Daisy loves Bryce", делая которую, использовали частицы пепла после кремации.

За 4 года она так ничего и не изменила в комнате - до сих пор разослана кровать, разбросанные вещи, на диване лежит журнал, датированный июнем 2014 года, а на столе - бутылка с водой. Все так, будто вот-вот родные вернутся домой и все снова встанет на свои места.

Автор: hromadske

"Я часто прихожу сюда, чтобы поговорить с ними, беру их одежду и обнимаю его. Я до сих пор верю, что однажды проснусь, а дети здесь, и все, что произошло, просто страшный сон. Здесь так много вещей, которые о чём-то напоминают. Вот это фото нам дали в футбольном клубе, за который играл Брайс. Мой сын работал поваром на вечеринках, а Дейс - с ним вместе официанткой. Она также училась. Хотела стать учительницей младших классов. Я постоянно встречаюсь взглядами с ними на фотографии и отвожу глаза", - призналась она.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, рейс Амстердам-Куала-Лумпур, сбили на Донбассе недалеко от Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами других 17 стран, в том числе 38 погибших - из Австралии. Официальное следствие обвинило российских военных в катастрофе МН17, который сбили в небе над Донецкой областью. По данным следствия, к транспортировке "Бука", которым сбили самолет, причастны военные 53 зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска. Все машины, сопровождающие ракетную систему, также принадлежали ВС России. Дело о катастрофе МН17 будет рассматривать суд в Нидерландах. Международного уголовного суда не будет - из-за вето России в Совете Безопасности ООН создать такой трибунал не удалось.