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среда, 08 декабря 2021 07:30

Под обстрел российских оккупантов попал дом мирных жителей

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Под обстрел российских оккупантов попал дом мирных жителей
8 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

7 декабря российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь и раненых среди военнослужащих в результате враждебных действий нет, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"В направлении Майорска оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

В сторону Новоалександровки на Луганщине российские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие. На все обстрелы оккупантов украинские военные стреляли в ответ из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Прицепиловки на Луганщине оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

По состоянию на утро 8 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

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В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе погиб украинский защитник из Львовской области 35-летний Руслан Ниров. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Это вторая потеря на фронте с начала месяца.

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Дата
08
декабря

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