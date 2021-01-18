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вторник, 19 января 2021 12:50

Переселенцы нуждаются в длительной реабилитации

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Переселенцы нуждаются в длительной реабилитации
Резкая потеря комфорта привели к стрессу и депрессии. Фото: Соцсети

В ускорении интеграции переселенцев Украина должна обратить внимание на опыт государств, пострадавших от российской агрессии.

Многие конфликты можно было бы "свести на нет" привлекая психологов, которые бы объяснили людям том, что произошло на самом деле, рассказывает Gazeta.ua психолог, член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка.

"Для человека, который переехал, например, из Киева во Львов это жизненное событие было запланировано. В случае с переселенцами есть фактор вынужденности переезда. Они спасались", - говорит психолог.

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Безальтернативность резкого изменения быта и потеря комфортных условий привели к стрессу.

"Люди и дети, были вынуждены переехать из-за беды и не понимают, что новое - это не хорошее и не плохое, а просто новое и с этим надо жить", - рассказывает Липка.

Полное интервью читайте здесь: "Переселенцам никто ничего не должен - психолог".

Россия постоянно пытается снять с себя вину за развязывание войны в Украине. И делает это, в частности, через своих агентов влияния.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии через СМИ.

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