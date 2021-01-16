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суббота, 16 января 2021 22:24

РФ пытается постоянно снять с себя вину за войну на Донбассе - ВСУ

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РФ пытается постоянно снять с себя вину за войну на Донбассе - ВСУ
Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за решение международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов "русского мира". Фото из открытых источников

Россия пытается постоянно снять с себя вину за развязывание войны в Украине. И делает это, в частности, через своих агентов влияния.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии через СМИ.

Это, среди прочего, проявилось накануне дня памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 16 января.

"Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за решение международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов" русского мира ", которые в эфире украинского телеканала называют преступниками Украинскую армию и всех, кто носит погоны" , - говорится в заявлении Генштаба.

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Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины начались в апреле 2014 года. Россия оккупировала часть Донбасса и Крыма. Конфликт между сторонами продолжается по сей день. За это время на войне погибли десятки украинских военных, тысячи людей остались без крыши над головой. За 6 лет руководству Украины так и не удалось дипломатическим путем урегулировать ситуацию. Москва отказывается идти на любые компромиссы и начать открытый диалог с Киевом.

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Дата
16
января

Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

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