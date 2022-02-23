Они не миротворцы – генсек ООН о введении российских войск в ЛДНР

Генсек ООН раскритиковал "миротворцев" РФ. Фото: suspilne.media/

Принципы Устава ООН не могут применяться избирательно и должны выполняться всеми странами – членами Организации Объединенных Наций,

Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в обращении по поводу ситуации в Украине.

"Принципы Устава ООН – это не меню a-ля карт. Они не могут применяться выборочно. Все страны-участницы приняли их – и все должны применить", - сказал генсек ООН.

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"Я горжусь достижениями миротворческих операций ООН, в которых так много голубых шлемов пожертвовали своими жизнями, защищая гражданское население. Но когда войска одной страны заходят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вообще не миротворцы", - подчеркнул Гутерреш.

Он отверг пропагандистские обвинения в "геноциде", которые раздаются со стороны России в адрес Украины.

Генсек ООН также констатировал, что решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" ОРДЛО является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. И еще раз напомнил, что такие односторонние меры прямо противоречат принципам Устава ООН.

"Нам нужна деэскалация немедленно", - добавил он, отметив необходимость вернуться к диалогу и переговорам. Иначе нынешний кризис будет "ужасно губительным" как для Украины, так и для России.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. В ночь на 22 февраля Россия перебросила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков. Произошло это через несколько часов после выступления президента страны-агрессора Владимира Путина и "признания" им ЛДНР.