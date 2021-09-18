Оккупанты засыпали ВСУ минами: воинов травмировало осколками

17 сентября оккупанты 7 раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

17 сентября вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих ВСУ получили огнестрельные осколочные ранения. Сейчас находятся в больнице. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

Вчера под обстрелы попали населенные пункты Донецкой области, отчитываются в ООС.

Вблизи Песков Ясиноватского района противник применил минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя Волновахского района стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Катериновки в Марьинском районе - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении Зайцево Бахмутского района оккупанты целились из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

16 сентября вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Кроме позиций ВСУ, целились по населенным пунктам. Потерь среди украинских защитников нет, но пострадал житель города Счастье Луганской области.