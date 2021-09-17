Ситуация на Донбассе обостряется. Оккупанты били по гражданским

Оккупанты 16 сентября били по населенным понктам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

16 сентября вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Кроме позиций ВСУ, целились по населенным пунктам.

Потерь среди украинских защитников нет, отчитываются в Минобороны Украины.

Так, вчера вблизи Тарамчука Марьинского района Донецкой области противник дважды обстрелял украинские позиции из запрещенных минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт. В результате повреждены жилой дом и двор.

В районе села Пески Ясиноватского района Донецкой области российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, оккупанты обстреляли город Счастье Луганской области с квадрокоптера и минометов 82 калибра. Снарядами повредило гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. Один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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Золотое-4 Попаснянского района Луганской области оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

16 сентября в Луганской области российские оккупанты дважды обстреляли город Счастье и ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца. По городу выпустили пять мин калибра 82 мм. Повредили административное здание отдела пограничной службы и гражданский автотранспорт.