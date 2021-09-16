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четверг, 16 сентября 2021 12:14

Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
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В Луганской области российские оккупанты дважды обстреляли город Счастье и ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.

По городу выпустили пять мин калибра 82 мм, сообщили в Счастьенской ВГА, передает "Бабель". Повредили административное здание отдела пограничной службы и гражданский автотранспорт.

"Минометные обстрелы произошли сегодня в 06:40 и в 07:30 с направления населенного пункта Веселая Гора. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении штаба ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Для выяснения остальных обстоятельств на месте происшествия работают правоохранительные органы. Обстрелов в Счастье не было с 2016 года.

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Обстрелы боевиков на Донбассе в течение 11-12 сентября стали одними из самых масштабных за последние пять лет. В результате вражеского огня за двое суток погибли четверо украинских военных, еще 15 получили ранения.

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16
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