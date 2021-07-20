Оккупанты засыпали из гранатометов. Чем все закончилось

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военных ВСУ нет.
Под прицел врага попали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Донецкой области, отчитываются в ООС.
В частности вблизи села Поалополь Волновахского района противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. А недалеко от города Авдеевка Покровского района стрелял из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
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Кроме того, на севере Лушанщины зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10". Аппарат пересек линию разграничения.
Сегодня утром окупаны уже обстреляли Водяное, что на Приазовье. Целились из минометов 120-го калибра.
19 июля скончался военный 29-летний Александр Горбенко. Умер в больнице на Днепропетровщине.
На Донбассе Горбенко воевал с 2014 года. 15 июля этого года его ранили во время обстреловв 21:30 . Получил 80% ожогов тела.
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