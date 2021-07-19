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понедельник, 19 июля 2021 10:36

Военный 29-летний Александр Горбенко умер от ожогов

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Военный 29-летний Александр Горбенко умер от ожогов
Украинский военный скончался в больнице из-за ранения

На Днепропетровщине в больнице скончался военный Александр Горбенко. Его ранили во время обстрелов.

"В 2014 году Саша встал на защиту страны. Вечная память нашему Герою, соболезнования семье и собратьям", - сообщила советник председателя Днепропетровского областного совета Татьяна Губа в Facebook.

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29-летний военный умер утром 19 июля. О времени и месте захоронения сообщат дополнительно.

Военный получил ранения 15 июля в 21:30 во время обстрела боевиков - он получил 80% ожогов тела.

17 июля двое украинских воинов получили ранения.

Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Их госпитализировали.

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Дата
19
июля

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