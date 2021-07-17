Двое военных получили ранения

На Донбассе оккупанты устроили семь нарушений режима прекращения огня. Фото: "Главком"

В течение суток двое украинских воинов получили ранения.

Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Их госпитализировали, сообщил штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"С начала сегодняшнего дня, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе поселка Чермалык Волновахского района Донецкой области оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного Мариупольского района Донецкой области подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра.

У Широкино Мариупольского района и Павлополя Волновахского района Донецкой области наемники использовали минометы, а в направлении населенного пункта Старогнатовка Бойковского района Донецкой области - артиллерию 122-го калибра.

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В районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Российско-оккупационные войска совершили обстрел поселка Нью-Йорк Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. О пострадавших не сообщается.