Оккупанты увеличили атаку. Двое воинов в больнице

22 сентября оккупанты 12 раз ударили по ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

22 сентября вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Два военнослужащего ВСУ получили огнестрельные ранения.

Им оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное, отчитываются в ООС.

В направлении Светлодарска Бахмутского района Донецкой области противник открывал прицельный огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов.

На Приазовье враг трижды сбросил с беспилотников гранаты ВОГ-17 у Павлополя Волновахского района и Водяного Мариупольского района Донецкой области. Также вблизи этих населенных пунктов трижды стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцевого Бахмутского района и Новотошковского в Попаснянском районе Луганской области. Кроме того, неподалеку Новотошковского дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки в Новоайдарском районе Луганской области стреляли из минометов калибра 120 мм.

В Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова спасли раненого украинского бойца. Воин был в критическом состоянии после пулевого ранения в голову. Мужчину госпитализировали с шаровым диаметральным ранением головы. Пуля оккупантов прошла навылет. 23 дня боец ​​провел в реанимации. 10 дней был в коме. Команда специалистов из Днепра и Львова боролись за его жизнь. Военному удалось преодолеть кризис. С положительной динамикой его перевели в госпиталь. Вскоре мужчину отправят на реабилитацию во Львов.