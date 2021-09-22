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среда, 22 сентября 2021 21:33

Врачи спасли военного, получившего ранение в голову

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Врачи спасли военного, получившего ранение в голову
Военного со сквозным ранением головы перевели в госпиталь. Фото: АП

В Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова спасли раненого украинского бойца.

Воин был в критическом состоянии после пулевого ранения в голову, написал в Facebook главный врач Сергей Рыженко.

Мужчину госпитализировали с шаровым диаметральным ранением головы. Пуля оккупантов прошла навылет.

23 дня боец ​​провел в реанимации. 10 дней был в коме. Команда специалистов из Днепра и Львова боролись за его жизнь.

Военному удалось преодолеть кризис. С положительной динамикой его перевели в госпиталь. Вскоре мужчину отправят на реабилитацию во Львов.

Врач поблагодарил медиков и волонтеров из Днепра и Львова, которые присылали зондовое и парентеральное питание.

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"Тревожные минуты прощания. Щемящее, когда нянечки, медсестры, волонтеры и врачи провожают бойца, который вернулся с того света. Это рождение новой жизни", - написал Рыженко.

20 сентября вооруженные формирования России пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в больницу. Сейчас его состояние - удовлетворительное.

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