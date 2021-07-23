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пятница, 23 июля 2021 18:49

Оккупанты ранили мирного жителя

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Оккупанты ранили мирного жителя
52-летнего мужчину госпитализировали с ранением. Фото: АрмияInform

52-летний житель Марьинки Покровского района Донецкой области попал под обстрел.

Его госпитализировали с осколочными ранениями, сообщает полиция Донецкой области.

"Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 06:45 во дворе собственного дома в Марьинке в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела", - говорится в сообщении.

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Следователи возбудили уголовное производство. Устанавливают обстоятельства инцидента.

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим тишины на Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи Водяного и Песков Ясиноватского района Донецкой области, отчитываются в ООС.

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