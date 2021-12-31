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пятница, 31 декабря 2021 09:58

Оккупанты обстреляли Причепиловку и Крымское из минометов и гранатометов

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Оккупанты обстреляли Причепиловку и Крымское из минометов и гранатометов
Потерь среди украинских военных нет. Фото: ООС

За сутки 30 декабря со стороны российских наемников зафиксировали три нарушения перемирия.

В сторону Прицепыловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и артиллерии 122-го калибра. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

Вблизи Крымского наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

29 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

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Дата
31
декабря

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