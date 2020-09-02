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среда, 02 сентября 2020 09:01

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

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3 сентября в 2014 году российские наемники фактически сравняли с землей базовый лагерь 27-го реактивного артиллерийского полка (13 марта 2015-го реорганизован в 27 Сумскую реактивную артиллерийскую бригаду), расположенный возле поселка Победа Новоайдарского района Луганской - 40 км к западу от украинско-российской границы и в 50 км к северу от Луганска).

Под обстрел из БМ-30 "Смерч" также попала база батальона территориальной обороны Львовщины "Воля".

Во время обстрелов огонь корректировался с помощью беспилотников боевиков, которые практически непрерывно кружили над расположением украинского лагеря.

В целом перед началом обстрела у Победы дислоцировалась техника и около 6 тыс. украинских военных, однако в начале сентября часть их ушла с места дислокации.

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Во время массированного удара 3 сентября на позициях находились около 20 военных и примерно такое же количество техники, которую не успели вывезти. В результате обстрела она была уничтожена, а личный состав понес потери. 15 военнослужащих погибли на месте, один скончался в больнице, один - старший сержант Александр Буйвол - пропал без вести. Идентифицировать его останки удалось только в 2018-м с помощью ДНК-экспертизы.

Во время обстрела также погибли:

Авраменко Сергей, сержант

Андра Руслан, сержант

Бей Виталий, старший лейтенант

Брисенко Богдан, младший сержант

Выхрыстюк Сергей, прапорщик

Грибеник Сергей, солдат

Дудка Владимир, старший солдат

Завальный Игорь, старший солдат

Калюжный Алексей, младший сержант

Колот Николай, солдат

Куценко Сергей, солдат

Матвиевский Иван, солдат

Осипов Николай, старший лейтенант

Переяслов Владимир, старший солдат

Площик Роман, солдат

Шовтута Александр, старший солдат.

Никто из жителей Победы не пострадал, хотя часть снарядов упала в пределах населенного пункта.

Автор: ukrinform.ua
  Фрагмент снаряда из "Смерча"
Фрагмент снаряда из "Смерча"

В мае в 2018 году на месте расстрела украинских военных открыли памятный знак. Он был изготовлен на средства волонтеров по эскизу известного украинского архитектора и художника Владимира Быкова.

На месте происшествия несколько лет работала следственная комиссия, которая задокументировали и изъяла фрагменты российских снарядов в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве. Это в будущем может быть использовано в судебных процессах против страны-агрессора - Российской Федерации.

Автор: ukrinform.ua
  Фрагмент российского снаряда
Фрагмент российского снаряда
Украинские военные 1 сентября в 2014 году вышли из Луганского аэропорта. Его оборона продолжалась 146 дней.
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Дата
02
сентября

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

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