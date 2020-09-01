Луганский аэропорт держал оборону 146 дней

Украинские военные 1 сентября 2014 года вышли из Луганского аэропорта. Его оборона продолжалась 146 дней.

Попытку захватить аэропорт россияне предприняли утром 30 августа после 2-часовой артподготовки, но украинские военные атаку отбили. 31 августа штурм начался снова: с 6 утра артподготовка, с 9 – штурм с трех направлений. Украинские бойцы отражали атаки россиян до 17:00

Было принято решение вызвать огонь на себя – по главному корпусу. Из радиоперехвата россияне узнали об этом и отошли. Украинцы дождались темноты и вышли в огневом коридоре шириной в один километр, который им организовали. Отход начали в 21:00 31 августа, а завершили около трех ночи 1 сентября. Шли пешком, потому что вся техника была уничтожена, а уже из Георгиевки на Лутугино добрались транспортом 24-й бригады. Вышли 130 защитников, также смогли забрать раненых и погибших. Через двое суток украинский гумконвой вывез раненого и восемь погибших. Только после этого в аэропорт зашли россияне" - говорит в интервью АрмияInform Герой Украины генерал-майор Андрей Ковальчук, руководивший обороной ЛАП.

После эскалации сепаратистских беспорядков на Луганщине, когда 6 апреля захватили Луганское СБУ, а 7 апреля провозгласили создание так называемых республик, украинская власть приняла решение перебросить в Луганский аэропорт соединения аэромобильных войск Украины. Это было необходимым, для того чтобы не допустить захвата аэропорта, который мог стать воротами для переброски военных сил РФ на Донбасс воздушным путем, а также военной авиации для так называемого ополчения.

В 1:00 8 апреля десантники львовской 80-й аэромобильной бригады получили приказ взять под охрану аэропорт. Одна аэромобильная рота – 10 единиц БТР-80 – совершила 400-километровый марш. В 13:00 того же дня Луганский аэропорт был занят украинскими военными – десантники зашли в ЛАП через Луганск.

После этого некоторое время аэропорт еще принимал и отправлял чартерные рейсы. Однако 11 июня 2014 года в связи с интенсивными боевыми действиями его закрыли.

14 июня 2014 года произошла одна из самых страшных трагедий российско-украинской войны. Во время рейса в ЛАП трех транспортных самолетов Ил-76 одному из них удалось осуществить посадку, а второй при заходе на посадку сбили российские наемники – погибли 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Третий самолет изменил курс и вернулся обратно. После этого авиасообщение с Луганским аэропортом было прекращено.

Автор: Википедия Так выглядел ЛАП до войны

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После прекращения авиасообщения в аэропорту находились 16 БТР-80, 7 БМД-2, 6 минометов 120 калибра, 6 единиц Зу-23-2 и несколько ГАЗ-66, а также 350-370 бойцов личного состава – подразделения 80-й бригады, инженерно-саперная рота, часть разведывательной роты 1-й отдельной танковой бригады, сводная рота 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Причем находились они в ЛАП в полном окружении пророссийских боевиков.

В середине июля 2014 года командование сектора А приняло решение о разблокировании Луганского аэропорта. Пробитый коридор позволил обеспечить защитникам аэропорта поставки боеприпасов и продовольствия.

Как рассказывал Андрей Ковальчук, длина узла обороны аэропорта составляла 13 км по периметру.

Автор: armyinform.com.ua Герой Украины генерал-майор Андрей Ковальчук долгое время руководил обороной ЛАП

Впервые Ковальчук зашел в аэропорт 1 апреля, но впоследствии с батальонной тактической группой отправился на Славянск выполнять боевые задачи. Во второй раз вернулся в ЛАП в составе рейдового отряда 13 июля 2014 года, пробившись уже в окруженный аэропорт для усиления и создания там группировки.

Сначала для охраны, а потом уже для обороны аэропорта украинцы обустраивали отдельные позиции, которые превратились в опорные пункты, а затем – в полноценный узел обороны.

Для создания укреплений бойцы использовали, в частности, гражданский транспорт, который находился в аэропорту, причем выстраивать оборону приходилось под обстрелами противника. Военнослужащие устанавливали минные поля и инженерные заграждения и одновременно вели бои с сепаратистами. Самое главное было - обустроить места, где можно было бы укрыться от вражеских "Градов", обстрелы которыми велись постоянно, так же как из гранатометов, минометов, танков и тяжелой артиллерии, в частности, систем "Тюльпан" и "Пион".

Группировка российских войск ежедневно наращивалась, количество артиллерийских подразделений регулярных российских войск, находившихся у ЛАП, постоянно увеличивалось. В итоге силы противника в десятки раз превосходили украинские.

В конце лета обстрелы украинских военных в аэропорту осуществлялись российскими наемниками почти каждый час ночью и днем. Плотность огня была такой, что на каждый квадратный метр попадало по снаряду.

31 августа 2014 года административная зона аэропорта была полностью разрушена, остались только подвалы и руины. Аэропорт был уничтожен, поэтому держать дальнейшую оборону не было смысла.

Автор: novynarnia.com Руины аэропорта "Луганск" (съемка с дрона, декабрь 2015)

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30 апреля 2018 года, в 14:00, в Украине закончилась Антитеррористическая операция (АТО), а вместо нее началась операция Объединенных сил (ООС) – военная операция по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Изменение формата АТО на ООС было обусловлено законом о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля 2018 года подписал 5-й президент Украины Петр Порошенко.