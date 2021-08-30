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понедельник, 30 августа 2021 08:01

Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами. Имеем раненых

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Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами. Имеем раненых
29 августа оккупанты ранили двух украинцев. Фото: facebook.com/pressjfo.news

29 августа вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ВСУ получили ранения.

Их доставили в больницу. Состояние здоровья одного раненого медики оценят как тяжелое, другого - удовлетворительное, сообщили в ООС.

Так, вчера оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-мм калибра, станковых и ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Целились неподалеку Золотого-4, Золотого-3, Причепиловки, Попасной, Крымского Луганской области, а также Широкиного Донецкой области.

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Кроме того, в Луганской области зафиксовалы пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Сегодня утром оккупанты обстреляли Новозвановку Луганской области. Использовали крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Российские боевики на Донбассе 28 августа 18 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четыре - боевые травмы.

Также оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Пострадавших среди местного населения нет.

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