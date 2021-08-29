Умер Герой Украины Александр Петраковский

Александр Петраковский семь лет боролся за свою жизнь. Фото: "Новинарня"

Умер Герой Украины подполковник Александр Петраковский.

Он получил ранение в бою в июле 2014 года. Последние семь лет был прикован к постели, сообщил Петр Ткачук, начальник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного в Facebook.

"В этот скорбный день получил еще одно чрезвычайно трагическое известие. После длительной борьбы за жизнь скончался выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский", - написал Ткачук.

Петраковский проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения. 20 июля 2014 года разведывательная группа под его командованием обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска. Группа обнаружила вражескую засаду и вступила в бой. Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы. Выносил раненых в безопасное место.

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"Однако последствия сражения стали для Александра Петраковского ужасными. Кома, десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация. Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Впрочем, смерть забрала его от нас. Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести", - добавил Ткачук.

29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот день приурочен событиям Иловайской операции 2014-го на Донбассе. 18 августа 2014 года украинские военные вошли в город Иловайск Донецкой области. Взяли под контроль часть города. Российские войска зашли в тыл украинской группировки с территории РФ 23 августа. Пересекли границу в районе Амвросиевка-Белояровка, Краснодона и Новоазовска. Действовали одновременно на четырех направлениях. Украинские войска оказались в окружении. Враги вышли в Мариуполь, отбросили украинские войска в Северского Донца. В течение двух недель в районе Иловайская шли бои. Российские войска смогли сломить сопротивление и заставить отступать. В ночь на 29 августа Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении.

29 августа в 6:00 утра российский офицер прибыл в Многополье и сообщил украинской стороне, что выход должен происходить без оружия. В 8:15 украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно договореной с российской стороной маршрутам. Но прицельно расстреливала русская артиллерия. Во время прорыва украинская армия понесла тяжелые потери - до половины от общего числа потерь за все время АТО.