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Российские оккупанты 18 раз нарушили режим тишины: 10 украинских воинов ранены

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Российские оккупанты 18 раз нарушили режим тишины: 10 украинских воинов ранены
За сутки российские оккупанты 18 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Фото: 24tv.ua

Российские боевики на Донбассе за минувшие сутки 18 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четыре - боевые травмы.

Неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Пострадавших среди местного населения нет.

Огонь был слышен вблизи населенного пункта Майское, Гольмовское, Красногоровка, Гранитное и неподалеку от Луганска.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб. На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь.

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