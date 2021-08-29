Российские оккупанты 18 раз нарушили режим тишины: 10 украинских воинов ранены

Российские боевики на Донбассе за минувшие сутки 18 раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четыре - боевые травмы.
Неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Пострадавших среди местного населения нет.
Огонь был слышен вблизи населенного пункта Майское, Гольмовское, Красногоровка, Гранитное и неподалеку от Луганска.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб. На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь.
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