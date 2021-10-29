Оккупанты на Донбассе ранили трех украинских воинов

Путинские наемники на Донбассе ранили еще троих воинов. Фото: УНИАН

На протяжении текущих суток, 29 октября, российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела ранения получили три украинских воина, сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых удовлетворительное, одного - средней тяжести", - сообщили в штабе.

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Враг совершил обстрел в районе Причепиловки, Зайцево, Павлополя, Старогнатовки и Новотошкивского. Стрелял из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и Павлополь оккупанты привлекли беспилотные летательные аппараты. С их помощью сбрасывали выстрелы ВОГ-17. Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения. Вероятно, "Орлан-10".

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь", - подчеркнули в сводке.

26 октября в результате артиллерийских обстрелов со стороны врага на Донбассе погиб сержант Георгий Халиков. 27 октября в результате вражеских обстрелов погиб воин из Запорожья 36-летний Виктор Рачугин.