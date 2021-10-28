Путинские наемники на Донбассе убили Виктора Рачугина

На фотографии Виктор Рачугин, которого убили путинские наемники. Фото: facebook.com/ovk.zp.ua

На Донбассе в результате вражеских обстрелов 27 октября погиб воин Запорожья 36-летний Виктор Рачугин.

Об этом сообщил Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"Погиб наш земляк, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушка старший солдат Виктор Рачугин", - говорится в сообщении.

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Боевики убили воина в районе села Новотошкивского Луганской области.

В марте 2021 года Рачугин подписал контракт о прохождении военной службы в ВСУ.

Прощание с военным состоится в субботу, 30 октября, с 10:00 на Аллее защитников парка у Металлургов.

26 октября в результате артиллерийских обстрелов со стороны врага на Донбассе погиб сержант Георгий Халиков.